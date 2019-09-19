Kredi sicil affı istiyoruz
Gazetemiz okurlarından Ahmet Bey, "Kredi sicil affı istiyoruz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.19 Eylül 2019 Perşembe 11:44
Ahmet Bey
Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra kamu bankaları da faiz indirimi yaptı. Ancak şöyle bir durum var: Ülkemizde binlerce insan kredi kullanmakta ve gecikmeye düşmekte yasal takibe uğramaktadır. Böyle olunca da beş yıl boyunca kredi kullanmamaktadır. Birçok kişi bu durumdadır. Ekonomik hareketlilik için kredi sicili affı getirilip borçları tekrar yapılandırma şansı verilmesi ve konunun gündeme gelmesini talep ediyoruz.
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