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Kredi kartlarını kopyalayan şebeke 1 milyonluk vurgun yaptı

İstanbul polisi, banka kartlarını ikizleme yöntemiyle kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlattı.

26 Nisan 2019 Cuma 10:19
Kredi kartlarını kopyalayan şebeke 1 milyonluk vurgun yaptı

İstanbul polisi, banka kartlarını ikizleme yöntemiyle kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanırken şebekenin kopyaladığı hesaplardan 1 Milyon 097 bin 337 TL nakit para çektiği belirlendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların banka ve kredikartlarınıikizleme yöntemiyle kopyalayarak ele geçiren dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon başlattı. Metris Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de banka kartlarını kopyalayan şebekenin 1 Milyon 097 bin 337 TL nakit parayı hesaplardan çektiği belirlendi. Şebeke’nin kopyaladığı kartlardan çekmeye çalıştığı 181 bin 894 TL ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu engellendi.


Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 20 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin ise başka suçlardan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:19
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