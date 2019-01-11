Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredikartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığıile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esnekliksağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarihve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları veyasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 ayaçıkarılmıştır."

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Ürün veya Hizmet Grubu Mevcut Durum Genel taksit sınırı 12 ay Elektronik eşya alımları

(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay Bilgisayar alımları 6 ay Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay Taşımacılık ile ilgili harcamalar 6 ay Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkinharcamalar 6 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışınailişkin harcamalar 6 ay Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkinharcamalar 6 ay Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyonalımları 9 ay Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkinharcamalar 9 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içineilişkin harcamalar 9 ay Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkinharcamalar 9 ay Vergi ödemeleri 9 ay Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgiliharcamalar 9 ay Sağlık ürünü alımları 9 ay Elektrikli eşya

(Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,elektrikli küçük ev aletleri vb.) 12 ay Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay Kuyumla ilgili harcamalar 0 Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0 Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0 Yurt dışında yapılan harcamalar 0 Yemek alımı 0 Gıda alımı 0 Alkollü içecek alımı 0 Akaryakıt alımı 0 Kozmetik alımı 0 Ofis malzemesi alımı 0 Hediye kart, hediye çeki ve benzerişekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerinalımları 0 Kurumsal kredi kartları

(Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil) 9 ay







