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Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

BDDK açıklamasından:- "Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır"- "Değişiklikle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandı"

11 Ocak 2019 Cuma 12:07
Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredikartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığıile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esnekliksağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarihve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları veyasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 ayaçıkarılmıştır."

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Ürün veya Hizmet Grubu Mevcut Durum
Genel taksit sınırı12 ay
Elektronik eşya alımları
(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)		3 ay
Bilgisayar alımları6 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler6 ay
Taşımacılık ile ilgili harcamalar6 ay
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkinharcamalar6 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışınailişkin harcamalar6 ay
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkinharcamalar6 ay
Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyonalımları9 ay
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkinharcamalar9 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içineilişkin harcamalar9 ay
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkinharcamalar9 ay
Vergi ödemeleri9 ay
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgiliharcamalar9 ay
Sağlık ürünü alımları9 ay
Elektrikli eşya
(Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,elektrikli küçük ev aletleri vb.)		12 ay
Eğitimle ilgili harcamalar12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar0
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar0
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar0
Yurt dışında yapılan harcamalar0
Yemek alımı0
Gıda alımı0
Alkollü içecek alımı0
Akaryakıt alımı0
Kozmetik alımı0
Ofis malzemesi alımı0
Hediye kart, hediye çeki ve benzerişekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerinalımları0
Kurumsal kredi kartları
(Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)		9 ay



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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:07
  1. BDDK
  2. taksit sınırı

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