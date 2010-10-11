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Kredi kartı borcunda rant savaşı yaşanıyor

Kredi kartı borcu, birçok kişinin korkulu rüyası haline geldi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Kredi kartı borcunda rant savaşı yaşanıyor

Cazip kampanyalar veya düşük faiz aldatmacasına kapılan tüketiciler ceplerinde borç yükü taşırken, bunu ranta çevirmek isteyenler arasında ise büyük bir rekabet yaşanıyor. Kredi kartı borçlarına finansal destek ve danışmanlık sağlayan rantiyecilerin sayısı giderek artıyor. Hemen hemen birçok kişinin cüzdanında son yıllarda kullanımı giderek artan birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kart borçları, bir süre ödenemeyince adeta korkulu rüya haline geliyor. Bu yüzden çok sayıda kişi, borcu borçla ödeme yoluna gidiyor. Vatandaşların bu çaresizliğini gören bazıları ise kredi kartı borcunun ödenmesi konusunda finansal destek ve danışmanlık sağlayan firmalar kuruyor. “Yasal” olduğu ileri sürülen bu firmalar, kredi kartı borçlarının bankaların bile sunamadığı düşük faizli borçlanmalarla ödenmesine imkân tanıyor. Bazı firmalar, bir vatandaşın borcunu aylık 0.95 faizle 12 ay taksite bölerken, bazıları 5 ay erteleme ve 24 aya kadar taksit imkânı sunuyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, bazı kişilerin tüketicilerin içinde bulunduğu durumdan kazanç sağlamaya çalıştığını ifade ederek, “Mağduriyetten inanılmaz paralar kazanıyorlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:37
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