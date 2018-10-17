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Kredi kartı borcu yapılandırılır mı? Kredi kartı borç yapılandırma şartı

Vatandaş alış verişini nakit yapmanın yanı sıra kredi kartı ile de yapıyor. Ancak kredi kartı borcu düzenli ödenmediğinden çoğu vatandaş borç batağına saplanıyor. Peki kredi borcunda olduğu gibi kredi kartı borcunda da yapılandırılabilir mi?

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
Kredi kartı borcu yapılandırılır mı? Kredi kartı borç yapılandırma şartı

Vatandaş alış verişini nakit yapmanın yanı sıra kredi kartı ile de yapıyor. Ancak kredi kartı borcu düzenli ödenmediğinden çoğu vatandaş borç batağına saplanıyor. Peki kredi borcunda olduğu gibi kredi kartı borcunda da yapılandırılabilir mi?

Kredi kartı borcunuz ödeyemeyeceğiniz bir boyuta ulaştıysa ya da ödemekte zorluk çekiyorsanız bankanızdan yapılandırma talebinde bulunarak ödemelerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kredi kartı borçlarına 72 aya kadar yapılandırma yapılabiliyor. Yapılandırma talebi için banka yetkilisi ile birebir görüşmekte fayda var. Bu görüşmede kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizi ve yapılandırma ile taksitlendirilmesi halinde düzenli şekilde ödeyebileceğinizi belirtmeniz gerekir. Yapılandırma faiz oranı, bankanın sunduğu güncel faiz oranından farklıdır.  Yapılandırma faiz oranı, mevcut borcunuzu yükseltecek olsa da vade uzayacağı için ödemeniz kolaylaşabilir. Borcunuzu bankada yapılandırdığınızda kredi kartınız kullanıma kapatılır.

Kritik süre 90 gün

Borcunuzu 90 gün boyunca ödememeniz halinde hakkınızda yasal takip başlatılır. Bu noktada borcunuz bir varlık şirketine aktarılır ve banka aradan çekilir. Varlık şirketiyle görüşerek de yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Bu talebe istinaden borcunuz, ödeyebileceğiniz şekilde vadelendirilebilir. Yapılandırdığınız borcu tamamen ödediyseniz bankaya ya da varlık şirketine giderek borcun tamamen ödendiğine dair bir belge almalısınız. Tüm bu borçluluk durumundan dolayı kredi notunuz düşecektir. Yeniden kredi ya da kredi kartı başvurusu yapabilmek için kredi notunuzu yükseltmelisiniz. Kredi notunuzu yükseltebilmek için ise borç bittikten sonra düzenli kredi ya da kredi kartı ödemeleri yapmanız veya düzenli para akışı sağlayacağınız bir mevduat hesabı açmanız gerekmekte.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma 2018 Şartlar

Kredi kartı borç yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için birtakım koşulları sağlaması gerekmektedir. BDDK’nın açıklaması dahilinde kredi kartı yapılandırmalarından yararlanmak için kişinin kredi kartı borcunun takibe alınmamış olması gerekmektedir. Takibe düşen kart borçları için yapılandırma imkânı sunulmaz. Bu bakımdan kredi kartı borçlarının en fazla 3 dönem ödenmemesi, kredi kartı borcunun yapılandırılması için yeterli bir önkoşuldur.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
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