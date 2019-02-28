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Kredi garanti kurumlarına ilişkin kararda değişiklik

Kredi Garanti Fonu, verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalet tutarı üzerinden yüzde 2'ye kadar komisyon alabilecek- Tahsil edilecek komisyon oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kurum arasında imzalanacak protokolle belirlenecek- Yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek

28 Şubat 2019 Perşembe 11:35
Kredi garanti kurumlarına ilişkin kararda değişiklik

ANKARA (AA) - Kredi Garanti Fonu (KGF), verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalet sisteminin işletilmesi amacıyla yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGF, artık yararlanıcı yanında kredi verenden de komisyon tahsil edebilecek.

KGF, verdiği kefaletler karşılığı, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutarı ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutarı üzerinden yüzde 2'ye kadar komisyon tahsil edebilecek. Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla yüzde 10'una kadar kuruma aktarılacak tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokolle belirlenecek.

Yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek. Bakanlık ile kurum arasında 7 Aralık 2016'da imzalanan protokol kapsamında sağlanmış kefaletlerden aynı koşullarda komisyon alınacak.

- İşletme hesabı açılacak

Kefaletlere ilişkin tahsil edilen bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüte düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip sonucu teminatların paraya çevrilmesi dahil, yararlanıcıdan veya kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat ve işletme hesabındaki bakiye tutarlarının nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanuni takip masraflarını ödemek üzere bakanlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar, "işletme hesabı" adı altında açılan ayrı bir hesapta takip edilecek.

Bakanlık, kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuni takip masraflarını ödemesi için destek hesabı aracılığıyla işletme hesabına kaynak aktaracak. Kurum, tazmin yükümlülüklerini ve kanuni takip masrafları ile tazmin işlemlerine ilişkin tüm yasal giderleri işletme hesabından karşılayacak.

Tahsil edilecek komisyonlardan bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüte düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dahil yararlanıcıdan veya kefillerinden, kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında toplanan tutarlardan, öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, bakanlık destek hesabından yapılan ödemeler hariç olmak üzere, kuruma aktarılabilecek kaynağın üst limiti olan 25 milyar lira tutarındaki limite dahil edilmeyecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar
  3. Resmi Gazete

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