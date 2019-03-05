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Kredi çekmek için gitti, büyük şok yaşadı

Denizli'de kredi çekmek için bankaya giden vatandaş kendisinin ve eşinin öldüğünü, oğluna miras kalan eve borçtan dolayı haciz konulduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

05 Mart 2019 Salı 14:31
Kredi çekmek için gitti, büyük şok yaşadı

İlginç olay Buldan Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Ali Saltıker, geçtiğimiz gün Buldan Yenice Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi üzerinden kendisine ait evi ipotek göstererek kredi başvurusunda bulundu. Kredi onaylanıp bankaya çağrılan Saltıker, hayatını şokunu yaşadı. Banka görevlileri ipotek gösterilen evden haczin kaldırılması halinde kredi kullanabileceklerini söyleyince Saltıker soluğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde aldı. Tapu görevlileri ise Saltıker’e evin üzerine oğlu Ozan Saltıker’e ait 4 bin 56 TL borcundan dolayı Denizli 2. İcra Müdürlüğü tarafından uygulanan haciz işlemi olduğu söylendi. Bunun üzerine Saltıker Buldan Cumhuriyet Başsavcılığına icra görevlileri hakkında ‘görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlaması ile suç duyurusundan bulundu.

Tapu dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü öğrendi

Saltıker, Tapu Dairesinde sunulan belgeye göre kendisinin ve eşinin öldüğünü, mallarının da çocuklarına miras kaldığını öğrendi. Yaşarken öldüğü gösterilip kendisine ait eve oğlunun borcundan dolayı haciz işlemi uygulanan Ali Saltıker ise başından geçen tirajikomik olayı şöyle anlattı:

"Esnaf Kredi Kooperatifinden kredi başvurusunda bulunmuştum. Kredimin onaylandığını öğrenince ilgili bankaya kredi ile ilgili bilgi almaya gittiğimde bizim kredi üzerine ipotek vermiş olduğum şahsıma tapulu evime haciz konulduğunu öğrendik. Kredimin onaylanması için de evin üzerindeki haczin kaldırılması gerektiği söylendi. Benim bu olayla ilgili bir yere borcum ve kefilliğim de yok. Bu olay karşısından şaşırdım ve Tapu Müdürlüğüne gittim. Oraya gittiğimde bana bir belge sundular belgeye göre benim ve eşimin öldüğünü yani muris (miras bırakan) olarak gösterildiğimi ve bundan dolayı benden kalacak üzerime kayıtlı malların çocuklarımın üzerine miras olarak kalacak hisselerden oğullarımdan Ozan Saltıker’in bir firmaya 4 bin 56 TL’lik borcu nedeniyle miras üzerindeki payına haciz konulduğunu öğrendim. Ben ve eşim sağ ölmedi. Muris olarak Denizli 2. İcra Müdürlüğü bu işlemi nasıl yapabilmiştir? Benim kişisel hak ve özgürlüklerim üzerinde oynayabilir? Kişisel hak ve hürriyetlerimi nasıl kısıtlayabilir? Bu olay beni Aziz Nesin'lik bir duruma düşürdü. ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ olayı burada gerçekleşti" diye konuştu.

Öte yandan, Saltıker’in şikayeti üzerine Buldan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:31
  1. Denizli
  2. emekli öğretmen Ali Saltıker
  3. haciz

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