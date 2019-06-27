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Kredi borcunu erken kapatıp poliçe bedelini geri aldı

Kahramanmaraş’ta 36 ay vadeyle bir bankadan kredi çeken tüketici, 3.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
Kredi borcunu erken kapatıp poliçe bedelini geri aldı

Kahramanmaraş’ta 36 ay vadeyle bir bankadan kredi çeken tüketici, 3. ayda borcunu kapatınca Tüketici Hakem Heyetine başvurarak sigorta poliçe bedelinin iadesini aldı.


Bankadan çektiği 36 ay vadeli krediyi 3 ay sonra ödeyen tüketici, kendisinden tahsil edilen 680 TL 96 kuruşluk hayat sigortası poliçe bedelinin de iadesini istedi. Banka paranın tamamını ödemeyince vatandaş Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Onikişubat Hakem Heyeti, konuyu bilirkişiye inceleterek değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonrasında eksik olan diğer kısmın tüketiciye ödenmesine karar verildi.


Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, ’’Öncelikle bir hususun altını çizmekte fayda var, kredi türü ne olursa olsun tüketicilere zorla sigorta yaptırılması Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırıdır. Yasaya göre sigorta yaptırılabilmesi ancak tüketicinin açık bir talebi ile mümkün olmaktadır. Bankalar çok profesyonel bir şekilde davranabiliyorlar ve yasa maddelerinin arkasından dolanıp, hakem heyetlerini, hatta yargı organlarını aldatabiliyorlar’’ dedi.



’’Heyet tüketicinin talebini kabul etti’’


Bankaların sözde yasaya uyduklarını belirten Tanrınverdi, ’’Hiçbir talebi yokken tüketicinin önüne bir kağıt uzatıp açık bir talep varmış gibi kendisinden bir yazı alıyorlar ve güya böylelikle yasaya uygun hareket etmiş oluyorlar. Olayımızda tüketicimiz de böyle bir işlem sonucu hayat sigortası yaptırmış olmalı ki, krediyi kapatır kapatmaz hayat sigortasını da sonlandırmak istiyor. Krediyi kapattığı tarihten sonraki döneme ait prim tutarının iadesini istiyor. Banka bir miktar ödeme yapıyor ancak ücretin tamamını iade etmesi gerekiyor. Hayat sigortasının yaptırılması, tüketiciye dayatılması yasaya aykırıdır. Tüketici aslında hayat sigortası adı altında kesilen bütün ücretin iadesini talep etmeliydi. Tüketici kesintinin yasal olduğunu düşünmüş olacak ki bir kısmını talep etmiş ve heyette bu talebi yerinde bulmuş’’ ifadelerini kullandı.



’’Bankaları yasal çizgiye getirmeye davet ediyoruz’’


Vatandaşlara uyarılarda bulunan Nesih Tanrıverdi, ’’Ne tür bir kredi kullanırsanız kullanın size zorla sigorta yaptırılmak istendiğinde bu talebi kabul etmeyin. Sigorta yaptırmadığınızda bankalar kredi vermek istemezse bu kez hem ticaret il müdürlüklerine hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna şikayet edin. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 29. ve 38. maddelerine göre tüketicinin talebinin açık talebi olmaksızın sigorta yaptırması yasaktır ve yasanın ceza hükümleri başlıklı maddesine göre 29. ve 38. maddeleri aykırı davrananlara her bir sözleşme için 2014 yılı fiyatlarına göre 1000 TL idari para cezası uygulanması gerekir. Ticaret il müdürlüğüne müracaat edildiğinde il müdürlüğü denetçileri konuyu yerinde tespit edip cezai müeyyide uygulayacaklardır. Son dönemlerde bankacılık sektörü ile ilgili şikayetlerde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yasaya aykırı davranışlarla tüketicilerin tek tek mücadele etmesi mümkün değildir. Bu nedenle ülke genelinde Ticaret Bakanlığını, yerelde de Ticaret İl Müdürlüğünü re’sen denetim yapmaya, bankaları yasal çizgiye getirmeye davet ediyoruz’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
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