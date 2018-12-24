Kreatinin klirensi nedir Kreatinin klirensi testi nasıl yapılır ve normal değerleri neler?
Kreatinin klirensi son zamanlarda sıkça adındı duyduğumuz bir test çeşitlerinden sadece birinin adıdır. Kreatinin klirensi nedir sorusuna ilişkin, böbreklerin sağlık durumunu incelemek için kullanılan bir tür kan ve idrar testine denir. Peki Kreatinin klirensi nasıl ölçülür, normal değerleri nedir? Kreatinin klirensi yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? İşte Kreatinin klirensi hakkında bilinmesi gerekenler…24 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
Kreatinin klirensi son zamanlarda sıkça adındı duyduğumuz bir test çeşitlerinden sadece birinin adıdır. Kreatinin klirensi nedir sorusuna ilişkin, böbreklerin sağlık durumunu incelemek için kullanılan bir tür kan ve idrar testine denir. Peki Kreatinin klirensi nasıl ölçülür, normal değerleri nedir? Kreatinin klirensi yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? İşte Kreatinin klirensi hakkında bilinmesi gerekenler…
Kreatinin klirens testi, böbreklerin kanınızı ne kadar iyi temizlediğini yansıtan genel glomerüler filtrasyon oranınızı (GFR) belirler. Böbreğinizin kreatinin tarafından temizlenen kan miktarına kreatinin klirensi denir. Kreatinin klirens testi ise, kan ve idrardaki kreatinin miktarlarına göre hesaplanan bir testtir.
Hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Hangi hastalığa hangi doktordan randevu alınır?
Kreatinin klirens neden yapılır?
Böbreklerinizin normal şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemlemek
Böbrek hastalığınızdaki gidişatı takip etmek
Özellikle yüzde gözler, el bilekleri, karın, uyluklar veya ayak bilekleri çevresinde şişlik
Böbrek hasarına neden olabilecek ilaçları kullanan kişilerde böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını tespit etmek
Böbreklerde ağrı varsa
Yüksek kan basıncı (hipertansiyon )
Köpüklü, kanlı veya kahverengi idrar
İdrar miktarında azalma
İdrar yapma sorunları örn: İdrar yaparken yanma hissi veya İdrar sırasında anormal akıntı veya özellikle geceleyin idrar sıklığında değişiklik
Böbreklerin bulunduğu bölgenin yakınında sırt ortasında, yanlarda, kaburgaların altında ağrı
İdrarda kan ve/protein
Ağır dehidrasyon (vücudun susuz kalması) olup olmadığını kontrol etmek.
Normal kreatinin klirensi değeri nedir?
1 yaşına kadar: 72 mL/dakika
4 yaş: 71 mL/dakika,
5 yaş: 73 mL/dakika,
10 yaş: 89 mL/dakika,
2029 yaş arası kadınlar: 72110 mL/dakika,
2029 yaş arası erkekler: 94140 mL/dakika,
3039 yaş arası kadınlar: 71121 mL/dakika,
3039 yaş arası erkekler: 59137 mL/dakika,
Bundan sonraki her 10 yıl için ortalama 6.5 mL/dakika azalma olur.
Kreatinin klirensi yüksekliği nedenleri
Ciddi böbrek hasarı veya kronik böbrek hastalığı
Böbrek hasarı (şok, kanser veya böbreklere düşük kan akışı gibi durumlardan kaynaklı)
Vücudun susuz kalması
Kas yaralanması
Yorucu egzersizler
Yanıklar
Kas Distrofisi (Bir kas hastalığıdır. Bacak ve kalça bölgesinden başlayarak tüm vücut kaslarınının kuvvetten düşmesi ve hasar görmesi sonucunda hasta hareket kabiliyetini kaybeder.)
Şok.(Ciddi kanama ve çok ciddi enfeksiyon gibi birçok nedene bağlı tansiyon düşmesini düşük kan basıncına şok denir)
Yüksek kreatinin klirens seviyelerine karbon monoksit zehirlenmesi, hipotiroidi ve gebelik gibi durumlar da yol açabilir.
Kreatinin klirensi düşüklüğü nedenleri
Kreatinin klirensi düşüklüğü ciddi bir böbrek bozukluğuna işaret edebilir. Böbrek hasarı akut (ani) veya kronik (uzun süreli) olabilir ve zaman içindeki tekrarlanan testlerle tespit edilebilir. Kreatinin klirensi nedenleri şunlardır;
Kanser
Böbreklerde sorunlar
Böbrek yetmezliği
Böbreklere kan akışının çok az olması
Böbreklerin filtreleme birimlerinin hasar görmesi
Mesane çıkışı tıkanıklığı
Kalp yetmezliği
Böbreklere düşük kan akışı
İdrar yolu tıkanıklığı
Kalp yetmezliği
Dehidrasyon (vücudun susuz kalması)
Hayatı tehdit eden enfeksiyon
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