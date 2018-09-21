0553 313 94 23

Kravatınızı çıkarın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezileri başladığında teşkilata uyarılarda bulunur.. Evlere ayakkabı ile girmeyin, makyaj yapmayın, selam vererek girin vs...

21 Eylül 2018 Cuma 14:53
Kravatınızı çıkarın!

 Ali Yiğit  Okur Postası  Bu tür uyarıları biz genelde CHP’den duyardık..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezileri başladığında teşkilata uyarılarda bulunur.. Evlere ayakkabı ile girmeyin, makyaj yapmayın, selam vererek girin vs...

AK Partide ise böyle bir genelge yayınlanmazdı..

​Zaman geçtikçe teşkilatta fabrika ayarları kaçınca Erdoğan uyarı üzerine uyarı ikazında bulunma hissi hasıl oluyor..

Başkan  Tayyib Erdoğan, seçim kazanmanın ve iktidarda kalmanın yolunun halkın gönlüne girmekten geçtiğini çok iyi bilen ve birebir yaşayan bir lider..

İşte bu nedenle 16 yılda girdiği bütün seçimleri kazanıyor.. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde Erdoğan İl Başkanlarıyla yaptığı toplantının basına kapalı bölümünde yerel seçimlerin yol haritasını çizerek şunları söylüyor..

‘’Sahada olun, sahada olduğunuz sürece kravatınızı çıkarın, gönüllere dokunun, kibirli olmayın’’..

Ancak son dönemlerde AK Parti teşkilatı içerisinde güç zehirlenmesi yaşayan kibir abidelerinin oluşmaması için Erdoğan sürekli ‘’Gönül Belediyeciliği’’vurgusu yapmakta..

Hizmetle birlikte gönüllere girmeyi hedeflemekte Erdoğan..

Çakarlı lüks Alman makam arabaları ile güvenlik şeridini ihlal eden kibir abidesine dönüşen belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile seçim kazanılmaz.. Parayı sonradan bulmuş zengin olan ailenin nazlı çocuğu teşkilatta bir yere gelmiş..

Son model spor arabasıyla  yapılacak olan toplantı salonu önüne arabasını park ediyor..

Trafik polisi uyarıyor..

Arkadaşım burası park yeri değil arabanızı çeker misiniz?

İfade aynen şu!

Sen bu arabanın kime ait olduğunu biliyor musun? Bu ve bunun gibi kibir abidesine dönüşen gençlik kolları teşkilatı mensupları partilere büyük zarar verir..

İl başkanlıklarında il başkanı ile görüşmeye giden vatandaş sıra beklerken, siyasi ve ticari nüfuzu olan daha doğrusu kravatlıların öncelikle görüştüğü yer haline gelen il başkanlığı vatandaşın tepkisiyle birlikte gönül koymasına sebeptir..

Vatandaşla arasına camlı bölme koyulan makam odaları, vatandaşın sitemine sebepten başka bir şey değildir..

Belediye başkanları birlikte çalıştığı  mesai arkadaşlarıyla birlikte gönüllere girmeli..

“Kenar-ı dicle de bir kuzuyu kurt kapsa  ilayı mahşerde hesabı sorulur Ömer’den” sözünü birçok siyasetçi kullanır..

Söz eyleme dönüşmedikten sonra sadece söylenmiş olur..

Fırat’ta kuzunun kurda kapıldığını görmek için Fırat’a inmeniz lazım.. Siyah camlı makam arabalarından Fırat görünmez..

Kapısı halka kapalı makam odalarından Fırat görünmez..

Her şeyi size toz pembe gösterenler arasından Fırat görünmez.. ​Seçim kazanmanın yolu..

 Halkıyla bütünleşen, hizmeti sevdasına dönüştüren, yaptığı hizmetle birlikte gönüllere girmekten geçiyor...

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:53
  1. seçim
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması yapar?
    1. Doğum borçlanması nedir? Kimler doğum..
    2. Kul mu olur?
    3. Ülkede felaket bitmiyor! 2 ayda 61..
    4. Yayınevleri...
    5. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    6. YKS ek yerleştirmede son başvuru..
    7. İstanbul'un giriş çıkışları tutuldu!
    8. Kravatınızı çıkarın!
    9. Gazeteci Kahraman Bapçum hayatını..
    10. Havada kriz! İngiliz ve Fransız..
    11. UEFA, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasını..
    12. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    13. Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler..
    14. Tümer Metin: Para için oynasaydınız
    15. Bekçi ile polis araya girdi!..
    16. Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz'le..
    17. Lavrov: İdlib için anlaşma sağlandı
    18. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    19. İthalatta koruma önlemleri çelik..
    20. Avrupa Birliği İngiltere'yi uyardı:..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!