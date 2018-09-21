Ali Yiğit Okur Postası Bu tür uyarıları biz genelde CHP’den duyardık..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezileri başladığında teşkilata uyarılarda bulunur.. Evlere ayakkabı ile girmeyin, makyaj yapmayın, selam vererek girin vs...

AK Partide ise böyle bir genelge yayınlanmazdı..

​Zaman geçtikçe teşkilatta fabrika ayarları kaçınca Erdoğan uyarı üzerine uyarı ikazında bulunma hissi hasıl oluyor..

Başkan Tayyib Erdoğan, seçim kazanmanın ve iktidarda kalmanın yolunun halkın gönlüne girmekten geçtiğini çok iyi bilen ve birebir yaşayan bir lider..

İşte bu nedenle 16 yılda girdiği bütün seçimleri kazanıyor.. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde Erdoğan İl Başkanlarıyla yaptığı toplantının basına kapalı bölümünde yerel seçimlerin yol haritasını çizerek şunları söylüyor..

‘’Sahada olun, sahada olduğunuz sürece kravatınızı çıkarın, gönüllere dokunun, kibirli olmayın’’..

Ancak son dönemlerde AK Parti teşkilatı içerisinde güç zehirlenmesi yaşayan kibir abidelerinin oluşmaması için Erdoğan sürekli ‘’Gönül Belediyeciliği’’vurgusu yapmakta..

Hizmetle birlikte gönüllere girmeyi hedeflemekte Erdoğan..

Çakarlı lüks Alman makam arabaları ile güvenlik şeridini ihlal eden kibir abidesine dönüşen belediye başkanları ve teşkilat mensupları ile seçim kazanılmaz.. Parayı sonradan bulmuş zengin olan ailenin nazlı çocuğu teşkilatta bir yere gelmiş..

Son model spor arabasıyla yapılacak olan toplantı salonu önüne arabasını park ediyor..

Trafik polisi uyarıyor..

Arkadaşım burası park yeri değil arabanızı çeker misiniz?

İfade aynen şu!

Sen bu arabanın kime ait olduğunu biliyor musun? Bu ve bunun gibi kibir abidesine dönüşen gençlik kolları teşkilatı mensupları partilere büyük zarar verir..

İl başkanlıklarında il başkanı ile görüşmeye giden vatandaş sıra beklerken, siyasi ve ticari nüfuzu olan daha doğrusu kravatlıların öncelikle görüştüğü yer haline gelen il başkanlığı vatandaşın tepkisiyle birlikte gönül koymasına sebeptir..

Vatandaşla arasına camlı bölme koyulan makam odaları, vatandaşın sitemine sebepten başka bir şey değildir..

Belediye başkanları birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla birlikte gönüllere girmeli..

“Kenar-ı dicle de bir kuzuyu kurt kapsa ilayı mahşerde hesabı sorulur Ömer’den” sözünü birçok siyasetçi kullanır..

Söz eyleme dönüşmedikten sonra sadece söylenmiş olur..

Fırat’ta kuzunun kurda kapıldığını görmek için Fırat’a inmeniz lazım.. Siyah camlı makam arabalarından Fırat görünmez..

Kapısı halka kapalı makam odalarından Fırat görünmez..

Her şeyi size toz pembe gösterenler arasından Fırat görünmez.. ​Seçim kazanmanın yolu..

Halkıyla bütünleşen, hizmeti sevdasına dönüştüren, yaptığı hizmetle birlikte gönüllere girmekten geçiyor...