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Kravatı taktı indirimi kaptı!

Bir kadını döverek öldürme suçlaması ile yargılanan şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra şahsa kravat taktığı için ‘iyi hal indirimi’ uyguladı, ceza 25 yıla düştü.

18 Eylül 2018 Salı 06:35
Kravatı taktı indirimi kaptı!

Eğlence mekanında tanıştığı Elena Carnelia’yı, (41) Mart 2016’da bir otel odasında döverek öldürdüğü iddiasıyla ile yargılanan İbrahim Timur (23) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Timur katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan İbrahim Timur “Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Bir çocuğum ve eşim var. Ailecek mağduruz” dedi. Mahkeme heyeti, Timur’a verdiği müebbet hapis cezasını duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak Timur’a 25 yıl ağır hapse indirdi.

ABLASI TANIYAMAMIŞTI

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, otel odasında çıkan tartışma üzerine Timur’un, Carnelia’nın alın kısmına vurduğunu, boğazını sıkıp ağız ve burnunu yastıkla kapatarak nefessiz kalmasına neden olup ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Elena Carnelia’nın ablası Mariana Dinu ise “Cenazeyi almak için geldiğimde kardeşimi ayağının üzerindeki doğum izine bakarak ve sağ ayağındaki ikinci tırnakta bulunan deformasyonla tanıdım” demişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 06:35
  1. İstanbul
  2. cinayet
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