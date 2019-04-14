Kratom kaynaklı ölümlerde patlama yaşanıyor

Kratomdan yapılan bitkisel ilaçların, ABD’de iki yıl içinde en az 91 kişinin ölümüne yol açtığı belirlendi.

Güneydoğu Asya’ya özgü bir bitki olan ’kratom’dan yapılan bir nevi bitkisel bir ilaç, ağrı ve uyarıcı olarak opioidlerin kullanımına alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Ancak özellikle ABD’de aşırı dozda kullanım yüzünden 90’dan fazla kişinin ölümüne neden olduğu, sayının da artabileceği açıklandı. ABD Hastalık Önleme Merkezi (CDC), Temmuz 2016 ile Aralık 2017 arasında aşırı dozda kratom kullanımıyla ilgili en az 91 kişinin öldüğüyle ilgili bir rapor yayınladı. Şubat ayında yapılan bir araştırma, kratom ile ilişkili zehirlenmelerin arttığı ortaya koyulmuştu.

Amerikan Kratom Derneği’ne göre, şu anda ABD’de 3 ila 5 milyon kişi kratom tüketiyor ve en çoğunlukla erkekler kullanıyor. Ohio İlaç Birliği Merkezi Direktörü Henry Spiller, “Vaka sayısında önemli bir artış var. Bunun doğal bir madde olduğu genel bir kanı. Bu yüzden güvenli olduğuna inanılıyor. Ancak kullanımın artmaya devam etmesi durumunda riskleri görmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek bir güç maddesi” ifadelerini kullandı.

Kratom kaynaklı zehirlenmeler, 2011’den önce sadece 13 defa raporlanmıştı. Ancak 2011’den 2017’ye kadar olan dönemde ise bu sayı 682’ye ulaştı.