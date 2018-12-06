"Kralların kumaşı" Gobi'yle görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - "Kralların kumaşı" olarak bilinen kaşmiri, tasarımlarıyla yeniden yorumlayan dünyanın sayılı kaşmir üreticilerinden Gobi, yeni koleksiyonunu Nişantaşı'ndaki mağazasında düzenlenen özel bir trunk show ile tanıttı.

İşletmeciliğini Mustafa Gür ve Özmen Öztürk'ün yaptığı Gobi, Ankara'dan sonra Türkiye'deki ikinci mağazasını İstanbul Nişantaşı'nda açtı.

Cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Gobi'nin yeni sezon ürünleri düzenlenen mini defileyle görücüye çıktı.

Markanın Türkiye CEO'su Gözde Öztürk, eşinin işleri dolayısıyla gidip geldikleri Moğolistan'dan Gobi kaşmir ürünlerini önce hediye olarak getirdiklerini, aldıkları güzel dönüşler dolayısıyla da ürünü Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini ve ilk mağazalarını Ankara'da açtıklarını söyledi.

Moğolistan kaşmirinin İtalyan ve diğer kaşmirlerden farklı olduğunu anlatan Öztürk, "Moğolistan'da - 40, -50 derecede dağlarda yaşayan kaşmir keçileri en yumuşak kılları üretiyorlar. Bu kaşmir yünleri, hayvanlara hiçbir zarar verilmeden çene ve karın bölgesindeki tüyler taranarak elde ediliyor. Bu sebeple çok nadide bir ürün. Moğolistan kaşmirini kullananlar bu ürünün kalitesini hemen anlıyor." diye konuştu.

Öztürk, kaşmir kıyafetlerin sadece kış sezonu için olmadığını belirterek, ipekle karışık ince triko ve diğer ürünlerle sezonlarının 12 ay devam ettiğini kaydetti.