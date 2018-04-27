Kraliyetin yeni veledinin ismine bahis açıldı! Kazananlar belli oldu

23 Nisan'da dünyaya gelen kraliyet ailesinin yeni üyesinin adı belli oldu. Prens William ile Kate, yeni çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada William ve Kate’in üçüncü çocuklarının Louis Arthur Charles oldu. Açıklamada, “Bebek Cambridge Prensi Louis olarak çağrılacak” ifadesi kullanıldı.

Doğumun ardından İngiliz basını çocuğun adının Arthur, James, Albert, Philip ve Alexander olabileceğine dair iddialar gündeme gelmiş bu konuda bahisler açılmıştı. İngiltere çapında bebeğin ismiyle ilgili olarak yaklaşık 100.000 bahis yapıldığı belirtilirken Louis Arthur Charles ismini tercih eden bahisçiler, verdikleri 1 sterline karşılık 20 sterlin kazandı.