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Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, Müslüman kadınlarla gizlice buluştu

Prens Harry'nin eşi olan Sussex Düşesi Meghan Markle, Ocak ayından itibaren Müslüman toplumun aşevine birçok kez gizlice gitti ve Grenfell Tower için hazırlanan yemek kitabına bizzat katkı verdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, Müslüman kadınlarla gizlice buluştu

İngiltere Prensi Harry ile evlenip Sussex Düşesi olan Meghan Markle, 72 insanın can verdiği Grenfell Tower'da yaşamını yitirenlerin ailelerine destek için Müslümanlarla birlikte yemek yaptı.

El Manar kültür merkezindeki Hubb Topluluk Aşevi'ne gizli ziyaretler yapan Markle'ın fotoğraflarını İngiliz medyası manşetten verdi. Hazırlanan yemek kitabı, yangın kurbanlarının ailelerine destek vermek için yayınlanıyor.

Kraliyet ailesine katıldıktan sonra ilk kez bir projeye tek başına katılan Markle, aşevine ilk ziyaretini Ocak ayında yaptı.

Birçok defa gönüllülerle buluşan Markle, kitaba bir de önsöz yazdı. Sussex Düşesi, önsözde aşevini "Birlikte gülen, kederlenen, ağlayan ve yemek yapan kadınların yeri" cümlesiyle tarif etti.

Gönüllülerin hazırladığı kitabın adı, 'Together: Our Community Cookbook-Birlikte: Topluluğumuzun Yemekkitabı.' Eser, Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini alacak. Kitabın satış fiyatı ise 9,99 Sterlin olacak.

Meghan Markle'ın Müslüman kadınlarla yemek yaparken çekilen görüntüleri, Kraliyet resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Grenfell Tower toplu konutlarında çıkan yangın, İngiltere tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
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  2. Sussex Düşesi
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