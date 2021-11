Kraliyet ailesindeki ırkçı belli oldu! İşte o şok isim

İngiliz Kraliyet Ailesi ile ilgili yazılan yeni bir kitap, Meghan Markle ve Prens Harry'nin, ses getiren Oprah Winfrey söyleşisinde açıkladığı 'ırkçı kıdemli kraliyet mensubunu' ifşa etti. Christopher Andersen’in yazdığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta, Meghan Markle (40) ve Prens Harry’nin (37) ilk çocukları dünyaya gelmeden önce, ten rengini soran saray mensubunun Prens Charles olduğu yazıldı. ‘Ten rengi’ sorusu, Meghan ve Harry çiftinin kraliyetten ayrılma kararlarını tetikleyen neden olarak gösterilmişti.

Christopher Andersen’in yazdığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta, Meghan Markle ve Prens Harry’nin 27 Kasım 2017’de nişanlandıklarının resmi olarak duyurulduğu sabah, Prens Charles’ın, karısı Camilla’ya, “Merak ediyorum, çocuklar neye benzeyecek?” dediği iddiası yer aldı.

Saraydan kaynak, Camilla'nın soruya "biraz şaşırdığını" söyledi ve "Kesinlikle harika olacaklar, eminim" yanıtını verdiğini belirtti.

Bunun üzerine Charles’ın sesini alçaltarak, “Yani, sence çocukların teni nasıl olabilir?” diye sorduğu öne sürüldü.

Prens Charles’ın sözcüsü, The Post gazetesine konuşarak, "Bu bir kurgu ve daha fazla yoruma değmez" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın sözcüsü ise kitapta yazılanlar üzerine yorum taleplerine yanıt vermedi.

Yazar Andersen, annesi siyah ve babası beyaz olan Meghan Markle ile Prens Harry'nin, Oprah Winfrey ile yaptıkları şoke edici röportaj sırasında sansasyonel bir şekilde suçladıkları isimsiz "kıdemli kraliyet üyesinin" Prens Charles olduğunu söylemekten geri durmuyor.