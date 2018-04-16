Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kralın 6 aydır kayıp olan eşi ortaya çıktı

Fas Kralı 6. Muhammed’in 26 haftadır kayıp olan eşi Prenses Lalla Salma’nın Yunanistan’daki Kea Adası’nda inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
Kralın 6 aydır kayıp olan eşi ortaya çıktı

Fas Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma, 26 haftadır kayıptı. Ancak bu sarayda telaşa neden olmadı. Çünkü 16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan’daki Kea Adası’nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adada bir malikânede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Eski bir bilgisayar mühendisi olan Prenses Lalla ile eşinin ilişkisinin 2012 yılında bittiği öne sürülüyor. Zira 2012 yılında Fas Kralı 6. Muhammed’in gay olduğuna ilişkin haberler skandal yaratmıştı. Kral ile prenses, 1999’da bir partide tanışmış ve 2001’de evlenmişti. Kral Muhammed’in tessettürlü olmayan bir kadını eş olarak seçmesi, o dönem Fas’ta büyük gürültü koparmıştı.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
  1. Prenses Lalla Salma
  2. Fas Kralı 6. Muhammed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda valizde 8,5 kilo eroin ele geçirildi
    1. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    2. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    3. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    4. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    5. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    6. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    7. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    8. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    9. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    10. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    11. Bursaspor hazırlıklara başladı
    12. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    13. Timsah çalışmalara hemen başladı
    14. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    15. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    16. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    17. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    18. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    19. Terör örgütüne büyük darbe
    20. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?