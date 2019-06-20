Kraliçe’nin doğum günü için Birleşik Krallık Büyükelçiliğinde resepsiyon

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Ankara’daki Büyükelçilik Konutu’nda Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, Kraliçe II. Elizabeth’in 93. doğum günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, Ankara’daki Büyükelçilik Konutu’nda, Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan Kraliçe II. Elizabeth’in 93. Doğum günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona katılan konukları Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Lady Chilcott, karşıladı. Törende Birleşik Krallık Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.Birleşik Krallık bayrağı renklerine bürünen Atakule’den “ Yaşasın Birleşik Krallık ve Türkiyedostluğu “ mesajı verildi.

Konuklar, Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’in tarihini kültürü ve diğer ilginç özelliklerini görme imkanı bulurken yemeklerini de tatma fırsatı buldu. Dört ülkenin çeşitli mutfak lezzetleri, Rezidans bahçesindeki stantlarda konuklara servis edildi Bahçeye yerleştirilen panolarda, Birleşik Krallık’a ilişkin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dair ilginç bilgiler yer alırken davetliler yine bahçenin farklı noktalarına yerleştirilen Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinden manzara resimlerinin önünde fotoğraf çektirdi.

Resepsiyona İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve çok sayıda davetli katıldı.

Kraliçe II. Elizabeth 1926’da doğdu. 1953’te tahta çıktı ve halen Birleşik Krallık’ın en uzun yaşayan ve dünyanın tahttaki en yaşlı kraliyet mensubu.