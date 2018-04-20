Kraliçe II. Elizabeth halefini açıkladı!

İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre, Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.

91 yaşındaki Kraliçe II. Elizbeth, 1952 yılından beri tahtta bulunuyor.