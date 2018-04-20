Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kraliçe II. Elizabeth halefini açıkladı!

İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu. Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:40
Kraliçe II. Elizabeth halefini açıkladı!

İngiltere'de hafta boyunca gündemi meşgul eden kraliyetin geleceğine ilişkin tartışmalar, Galler Prensi Charles'ın açıklamasıyla son buldu.
İngiliz basınında yer alan bilgiye göre, Prens Charles'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in halefi olduğu açıklandı.

91 yaşındaki Kraliçe II. Elizbeth, 1952 yılından beri tahtta bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:40
  1. Prens Charles
  2. Kraliçe Elizabeth
  3. ingiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Bakan Vuralhan son yolculuğuna uğurlandı
    1. Eski Bakan Vuralhan son yolculuğuna..
    2. Katil İsrail askerleri bir..
    3. Olaylı derbide sıcak gelişme!
    4. Jandarmadan "barkod okuyucu cihazlı"..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bu..
    6. Erdoğan kritik tarihi açıkladı
    7. Türk futbolunun kara gecesiyle ilgili..
    8. Camilerimiz çocuklarla şenlendi
    9. Dehşet görüntü! Amerika uçakları..
    10. Kazdağları'nda yangın çıktı
    11. İngiliz basınından tedirgin eden..
    12. FETÖ elebaşı "Cenneti vadetmiş"!
    13. Kraliçe II. Elizabeth halefini açıkladı!
    14. Demirtaş aday olacak mı? HDP'den cevap
    15. Facebook'a toplu davanın yolu açıldı
    16. Çöp kovasıyla boks yaptı
    17. Şenol Güneş'ten evde toplantı!
    18. Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim..
    19. 'İç savaş devam ederse rejimin projesi..
    20. Bakın neyle boks maçı yaptı
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu