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Avrupa Kraliçe Elizabeth'ten itiraf: Hareket edemiyorum
Avrupa

Kraliçe Elizabeth'ten itiraf: Hareket edemiyorum

İngiltere Kraliçesi Elizabeth sağlığı hakkında açıklama yaptı. 95 yaşındaki Kraliçe hareket edemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:42:00 -
Kraliçe Elizabeth'ten itiraf: Hareket edemiyorum

İngiltere’de Windsor Kalesi’ndeki çalışmalarına geri dönen Kraliçe Elizabeth (95), sağlığıyla ilgili ilk kez itirafta bulundu. Savunma Bakanlığı’ndaki görev değişimi için Tümgeneral Eldon Millar ile Tümamiral James Macleod’u Oak Room’da kabul eden Elizabeth, bastonla ayakta duruyordu.

"Hareket Edemiyorum"

Askeri yetkililerin yanına gelmesini bekleyen Elizabeth, gülümseyerek onlarla tokalaşırken “Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum” dedi. Elizabeth, oğlu Prens Charles’ın iki gün önce koronavirüse yakalanmasından sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Buckingham Sarayı, tıbbi mahremiyeti gerekçe göstererek Kraliçe’nin test sonucunu açıklamadı. Saray, Elizabeth’in hastalıkla ilgili olarak herhangi bir semptom göstermediğini açıklamakla yetindi.

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