Kraliçe 2. Elizabeth Kimdir? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kaç yaşında? Kraliçe II. Elizabeth ne zaman tahta çıktı?

Kraliçe II. Elizabeth, 21 Nisan 1926 tarihinde Londra’nın Mayfair şehrinde dünyaya gelmiştir. Elizabeth, Prens Albert, York Dükü(VI. George) ve eşi Elizabeth’in (Kraliçe Anne olarak bilinir) en büyük çocuğudur. Amcası VIII. Edward’ın kraliyet ailesinin dışından biriyle aşk yaşaması sebebiyle 1936 yılında Elizabeth’in Babası Prens Albert tahtta ikinci sırada yer almış ve Kral olarak tahtta oturmuştur.

Elizabeth kız kardeşi Prenses Margaret ile birlikte evde özel olarak eğitilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Balmoral’a ve daha sonra Windsor Kalesine tahliye edilmişlerdir. 1945 yılında savaşın sona ermesine doğru, Elizabeth Bayan Royal Yardımcı Bölgesel Hizmet’e katılmış ve orada şoförlük ve mekanik arızaların giderilmesi gibi görevler yapmıştır. Savaştan sonra, kamu hizmeti yapma rolüne adım adım ilerlemiştir. 1947 yılında Güney Afrika‘ya ilk deniz aşırı yolculuğunu yapmıştır.

Kraliçe 2. Elizabeth ne zaman tahta çıktı?

Kraliçe 2. Elizabeth 1947 yılında Westminster’deki bir törenle Yunanistan ve Danimarka‘nın Prensi Philip’le evlenmiştir. Ailenin bazı akrabaları yabancı bağ nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmışlardır. Ancak Philip’in Kraliyet Donanması’nda görev yapmasıyla bu durum aşılmıştır. Elizabeth, 1948 yılında ilk çocuğu olan Prens Charles’ı dünyaya getirmiştir. Toplamda dört çocuğu olmuştur. Charles, Anne, Andrew, Edward.

İkinci Elizabeth’in 1952 yılında babası VI. George vefat etmiş ve Kraliçe Elizabeth, coşkuyla taç giymiştir. Taç giyme töreni, dünya çapında Televizyon kanalları tarafından özel yayın olarak hazırlanmış ve monarşi için yeni bir çağın başladığını belirtmişlerdir. 1950’li yılları, Kraliçe için altın çağ olarak geçmiştir. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içinde, yaygın toplumsal değişim monarşiye geleneksel tutumlarda bir düşüş olduğunu gösterecektir. Ayrıca televizyonun yeni dönemi ve yoğun medya incelemesi, çocukları evlilik sorunlarına ve bunca skandallara kapıldığı için birçok olumsuz manşetlere yol açmıştır.

Prens Charles ve Lady Diana evliliği skandallara yol açacak olaylarla bozuldu. Kraliçeye giderek dokunulamıyor gibi algı yaratmaya çalışan medya bu sansasyonel dönemi Diana’nın ölümü ile birlikte rafa kaldırmıştır. Fakat Diana ile Kraliçenin yıldızı bir türlü barışmamıştır. Halk da aksine Diana için çıldırıyordu. 1996 yılında Prenses Diana bir araba kazasında ölmüş ve geçici olarak Kraliçe uzak göründüğü ve yarım direkte bayrak çekilmesini yasakladığı için halkın tepkisini çekmiştir. Ancak, Kraliçe daha sonra Prenses Diana’ya hayranlığını dile getirdiğinde ortadaki düşmanlık buharlaşmıştır.

1990’lı yılların zorluklarından sonra, 2000’li yıllar, Kraliyet Ailesi’nin arkasında pek çok zorluk çıkardığı için popülerliğinde bir canlanma görülmüştür. Prens William,Kate Middleton’la evlenmiştir.

Kraliçe II. Elizabeth'in Kullandığı Bayrak ve Armalar