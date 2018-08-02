Kral ve kraliçeye şok! Taçları çalındı

İsveç, kraliyeti yakından ilgilendiren bir hırsızlık olayı ile sarsıldı.

17’inci yüzyıldaki Kral 9'uncu Karl ile eşi Kraliçe Kristina’ya ait paha biçilmez kraliyet tacı ve saltanat küresi çalındı.

Kraliyet sembolleri olan tac ve saltanat küresi Stockholm’a 100 kilometre mesafede bir köydeki kilisede muhafaza ediliyordu.

İsveç kraliyet eşyalarının 1611 yılına ait olduğu ifade edildi.

Östergotland Polis Sözcüsü Thomas Agnevik tarihi eserlerin kiliseden ziyaret saatleri içinde çalındığını ve hırsızların sürat teknesiyle kaçtıklarını belirtti.

Hırsızları bulmak için çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber