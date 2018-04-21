Kral, ülkenin adını değiştirdi

Kral, isim değişikliği duyurusunu Swaziland'ın bağımsızlığının 50. yılı için bir stadyumda yapılan törenlerde duyurdu. Törenlerde aynı zamanda kralın 50. doğumgünü de kutlandı.

Yeni isim eSwatini "Swaziler'in yurdu" anlamına geliyor. İsim değişikliği beklenmiyordu, ancak Kral Mswati Swaziland'a yıllardır eSwatini diyor.

BM'DE DE 'ESWATİNİ' DEMİŞTİ

Kral Msawati, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ve 2014'te ülkenin parlamentosunun açılış töreninde "eSwatini" ismini kullanmıştı.

Msawati, Swaziland adının karışıklık yarattığını söyledi ve "Nereye gitsek bize Switzerland (İsviçre'nin İngilizcesi) diyorlar" dedi.