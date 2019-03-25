Beşiktaş, Burak Yılmaz için karar aldı

Beşiktaş'a transferi büyük olay olan, bir kesim taraftarın istemediği Burak Yılmaz, gösterdiği performansla herkesin takdirini topladı.

İkinci kaptan Vida olacak

Siyah-beyazlı formayla 8 maçta 6 gol atıp 1 de asist yapan Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarının gönlünü aldı. Buzları eritip kendini kabullendiren milli golcü gelecek sezondan itibaren kaptanlık yapacak.

Milli Takım'da Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci kaptanlık görevini üstlenen Burak Yılmaz'ın tecrübesiyle Beşiktaş'a da kaptanlık yapabileceğini düşünen yönetim, bu önemli görevi golcü futbolcuya verecek.

Burak Yılmaz'ın ardından ikinci kaptan ise Hırvat futbolcu Vida olacak. Taraftarlar, çok sevdiği Vida için geçtiğimiz günlerde Hırvatça bir pankart açarak, deneyimli savunmacının kaptan olmasını istediklerini belirttiler.