Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü! Siyasi bir suikast iddiası
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması Cidde'de öldürüldü. Cinayetin siyasi bir suikast olabileceği belirtiliyor.29 Eylül 2019 Pazar 10:17
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğü duyuruldu. Suudi televizyonunda yapılan yayında, General Abdülaziz'in bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.
General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği belirtiliyor
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