Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Kral Selman'ın üvey ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

23 Aralık 2018 Pazar 19:49
Kral Selman'ın üvey ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi Prens Talal bin Abdulaziz, son yolculuğuna uğurlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, dün vefat eden Prens Talal'in cenaze töreni, başkent Riyad'daki İmam Turki bin Abdullah Camisi'nde düzenlendi.

Törene katılan önemli isimler arasında Kral Selman, kardeşleri Prens Ahmed ve Mukrin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Talal bin Abdulaziz'in oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal yer aldı.

Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed, ülke dışında geçirdiği birkaç aydan sonra ekim sonu Suudi Arabistan'a geri dönmüştü. Prens Ahmed, daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki eylemde Kral Selman ile oğlunu eleştirdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyeti'nden istifa ederek dört kardeşiyle Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63), geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. veliaht olması için oy kullandığı, Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:49
  1. Cenaze töreni
  2. Suudi Arabistan
  3. Talal bin Abdulaziz
  4. üvey ağabey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
    1. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    2. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    3. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    4. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    5. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    6. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    7. Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
    8. Maçın ardından
    9. Destici'den Netanyahu'ya anladığı..
    10. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    11. Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u..
    12. Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı..
    13. Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen
    14. Tüm zamanların en çok satan telefon..
    15. İşte Endonezya'daki felaketten geriye..
    16. Bosna Hersek'teki "Uluslararası..
    17. İngilizler onun peşinde: Bulana 350..
    18. Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama
    19. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü
    20. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek