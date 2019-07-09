Kral Selman’ın Kızı Prenses Hassa gıyabında yargılandı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Kızı Prenses Hassa bint Selman, Fransa’nın başkenti Paris’te bir işçiyi dövdürme emri vermesinden dolayı gıyaben yargılandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Kızı Prenses Hassa bint Selman, Fransa’nın başkenti Paris’te bir işçiyi dövdürme emri vermesinden dolayı gıyaben yargılandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın kızı Prenses Hassa Bint Selman, Paris’teki dairesinde çalışan bir işçiyi dövdürüp ayaklarını öptürmüştü. Fransa’da Prenses Hassa hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Prenses Hassa bint Selman’ın duruşması bugün Paris’te görüldü. Prenses Hassa bint Selman, “kasten yaralama” gerekçesiyle gıyaben yargılandı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Prenses Hassa bint Selman’ın Paris’teki evinde yenileme çalışmaları yapan işçi odanın fotoğraflarını çekti. Kral’ın kızı korumalarına işçiyi dövmelerine emretti.

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