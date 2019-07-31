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Kral Selman’ın hacca davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı Mekke’de

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in verdiği talimat üzerine hac ibadetini eda etmek üzere davet edilen 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri Mekke’ye ulaştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
Kral Selman’ın hacca davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı Mekke’de

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in verdiği talimat üzerine hac ibadetini eda etmek üzere davet edilen 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri Mekke’ye ulaştı.


Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 6 kişilik ailesi ile birlikte 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri’nin hac ibadetini getirmesi için yetkili birimlere talimat vermişti. Kral Selman’ın başlattığı “Allah’ın misafirleri” kampanyası kapsamında Samri’nin Mekke’ye ulaştığı öğrenildi. Kutsal topraklara varan Samri, Kral Abdülaziz Havalimanı’nda Hac ve Umre Dairesi Müdürü Abdülmecid Alafgani ve Halk İlişkileri Direktörü Albay Salim Alkahtani tarafından karşılandı.


Hayatında ilk defa Mekke’yi ziyaret eden 130 yaşındaki Uhi Aydarus Samri sevincini dile getirerek Kral Selman’ın cömertliği ve misafirperverliği sayesinde hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.


Samri’nin torunu Hacı Kırsina heyecanını dile getirerek, ”Allah’ın Evi’ne gelen misafirlere yapılan hizmetler şüphesiz ki hiçbir yerde görülemez” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
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