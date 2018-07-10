Kral Selman'ın bu kez başı büyük dertte!

Tel Aviv-Riyad hattında gizli görüşmeler sürerken, İsrail istihbaratı Mossad’a bir araştırma kurumunun Suudi Arabistan’da desteklediği Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı olası bir darbeye karşı uyardığı ortaya çıktı. Arap gazetesi El Arabi El Cedid’in haberine göre, İsrail İç Güvenlik Araştırma Merkezi Riyad yönetimi hakkında bir rapor kaleme alarak Bin Selman’ın iç tehditlerini listeledi ve olası bir yönetim değişikliğinin Tel Aviv’in çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını bildirdi.

TEL AVİV ENDİŞELİ

Bin Selman’ın 2030 Vizyonu ismini verdiği ekonomi programının Arabistan’da tepki çektiğini vurgulayan raporda, “Suudi hanedan üyelerinden biri sessiz darbe yapabilir. Darbe tehdidi beklenmedik bir şekilde ordu içerisinden de gelebilir. Suudi hanedanın iktidarına son verilebileceği gibi Riyad’ın ülke genelindeki kontrolünü zayıflatabilecek bir halk ayaklanmasıyla da karşılaşabiliriz” denildi. Söz konusu rapora göre, bu senaryolardan herhangi biri gerçekleşirse İsrail’in stratejik çıkarları büyük ölçüde zarar görecek.

(Star)