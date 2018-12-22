0553 313 94 23

Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:23
Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalında yer alan habere göre, Prens Talal bin Abdulaziz 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Prens Talal'ın oğlu Abdulaziz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini, 3 gün boyunca taziyelerin kabul edileceğini belirtti.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyetinden istifa ederek dört kardeşiyle birlikte Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter bir sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63) geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden olan diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. Veliaht olması için oy kullandığı Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:23
  1. Kral Selman'ın ağabeyi
  2. Suudi Arabitan
  3. Talal bin Abdulaziz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    1. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    2. Kayakseverleri sis bile engelleyemedi
    3. AK Partili Savaş açıkladı: Kabul edildi
    4. Hollanda'da sarı yelekliler hükümeti..
    5. GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı..
    6. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    7. Maçın ardından
    8. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!..
    9. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    10. Sudan'da muhaliflere gözaltı
    11. Selman'ı şoke eden ölüm! Hayatını..
    12. Sahte engelli raporu operasyonu! 25..
    13. İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Asfalt silindirinin altında kalan kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği..
    17. "Libyalıların öncülük ettiği siyasi..
    18. Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!
    19. Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    20. Türkiye'den Somali'deki terör..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti