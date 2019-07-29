Kral Selman’ın ağabeyi hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in ağabeyi Bender bin Abdülaziz, hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in ağabeyi Bender bin Abdülaziz, hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’inAğabeyi, Suudi Arabistan Krallığının kurucusu Kral Abdülaziz’in en büyük oğlu Bender bin Abdülaziz’in 96 yaşındavefat ettiği belirtildi.

Abdülaziz’in, bugün yatsı namazının ardından Mekke’deki Mescid-i Haram’da cenaze namazı kılındıktan sonra defnedileceği kaydedildi.

1923 doğumlu Bender bin Abdülaziz’in 23 çocuğu bulunduğu, Suudi Arabistan’ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almadığı öğrenildi.

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