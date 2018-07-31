Kral Selman'dan Muhammed bin Selman'a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in sözde başkenti olarak tanımasından ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den işgal altındaki kente taşımasından sonra bölge kan gölüne dönmüştü. Trump ve İsrail’in kanlı planına en büyük desteği veren isimlerden biri olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın babası Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından "Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol" diye uyarıldığı öne sürüldü.

ABBAS’A GÜVENCE VERDİ

Bu iddianın ardından başka bir çarpıcı gelişme yaşandı. Reuters’in haberine göre, Suudi Kralı Selman'ın Donald Trump’a "Yüzyılın anlaşmasını" kastederek "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa bu planı destekleyemeyiz" dediği iddia edildi. Selman'ın Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını da savunduğu ileri sürüldü. Kararını ABD'den üst düzey yetkililere bildiren Kral Selman, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Arap liderlere de bu yönde güvence verdi.

"KARARLARI O VERMİYOR"

Habere göre Riyad'daki üst düzey bir Arap diplomat, son aylarda ortalarda görünmeyen Veliaht Prens Selman’ın dış politika işlerinden el çektirildiğini belirterek, "Suudi Arabistan'da artık bu konuda karar mercii Veliaht Prens Muhammed değil, Kral Selman. ABD'nin hatası, bir ülkenin diğer tüm ülkelere ödün vermeleri için baskı yapabileceğini düşünmek oldu. Ama bu konuda baskı sökmez" dedi.