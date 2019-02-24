Kral Selman, Mısırlı mahkumlar için af çıkardı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülke hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların tahliye edilmesi için af çıkardı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Kral Selman, görüşmeden kısa süre sonra Suudi hapishanelerinde bulunan bazı Mısırlı mahkumların salıverilmesi için af çıkardı. Serbest bırakılacak Mısırlıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, aftan yararlanacak mahkumların yargılandıkları davaların, ikamet kurallarının ihlali başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili olduğu belirtildi. Net sayı belli değil Suudi Arabistan hapishanelerindeki Mısırlıların sayısına ilişkin net rakam bulunmuyor.

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