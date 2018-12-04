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Kral Selman'dan KİK Zirvesi öncesi Kuveyt'e ikinci mesaj

04 Aralık 2018 Salı 17:01
Kral Selman'dan KİK Zirvesi öncesi Kuveyt'e ikinci mesaj

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi bir ay içinde ikinci kez Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a sesli bir mesaj gönderdi.

Kuveyt'i ziyaret eden Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Prens Turki bin Muhammed bin Fahd'ın ilettiği aktarılan mesajın, ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde de mesajın ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirme yolları ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, mesajın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kral Selman, 18 Kasım'da da Kuveyt Emiri'ne bir mesaj göndermiş, ikili ilişkilere değindiği belirtilen mesajın ayrıntısı açıklanmamıştı.

- KİK Suudi Arabistan'da toplanacak

39. KİK Zirvesi, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın dün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kuveyt Emiri, geçen hafta KİK üyesi ülkelere, konseyin sağduyulu yaklaşımı izleme, Katar krizini çözme ve kelime savaşlarından kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için ara buluculuk yaparken, son zamanlarda tarafların aynı tutumlarında ısrarcı olması nedeniyle ara buluculuk çalışmalarına ara verilmişti.

- 38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:01
  1. Kuveyt
  2. Suudi Arabistan

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