Selman'dan katlettiği Kaşıkçı'nın ailesine 'taziye' telefonu!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulan Selman ailesi, konuyla ilgili iddialara henüz resmi bir cevap vermedi.

Cemal Kaşıkçı'nın ailesi teşekkür etti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu günden itibaren Selman ailesi olayın merkezinde yer aldı. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulan Selman ailesi, konuyla ilgili iddialara henüz resmi bir cevap vermedi.