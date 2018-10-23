Kral Selman'dan 'Kaşıkçı' açıklaması: Cezalandırılacaklar

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

"Suçlular cezalandırılacak"

Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, her kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, "emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu" olduğunu savunuyor.

Başkan Erdoğan'dan çağrı

Başkan Erdoğan bugün yaptığı AK Parti grup toplantısında Suudi Kralına mesaj göndermiş, sorumlulraın cezalandırılması çağrısında bulunmuştu.