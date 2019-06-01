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Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs mesajı

Kral Selman, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:54
Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs mesajı

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan KraIı Selman bin Abdulaziz, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti.

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağan zirvesi başladı.

Kral Selman açılışta yaptığı konuşmada, Filistin halkının, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlarda taahhüt edilen meşru haklarını elde edene kadar Filistin meselesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Selman, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya kesin bir şekilde karşı olduğunu belirtti.

- Erdoğan'a teşekkür

Türkiye'nin 2016'dan 2019'a kadar yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığına ilişkin Kral Selman,"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İİT'nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Terörün bölgeye yeniden saldırdığını ifade eden Selman, "Geçen haftalarda İran'ın desteklediği terörist militanlar tarafından Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlendiğine ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine sabotaj eylemi yapıldığına" işaret etti.

Kral Selman, savaşlar, istikrarsızlık ve yaşam şartları nedeniyle dünya genelinde sığınmacı ve mülteciler arasında en büyük oranı Müslümanların teşkil ettiğine dikkati çekerek, bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele etmek için İİT'nin yeniden yapılandırılması, geliştirilmesi ve yenilenmesinin zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Kadir gecesinde organize edilen toplantı, dün Mekke'de gerçekleşen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin ardından yapılıyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.

Çavuşoğlu, önceki gün, Cidde kentindeki Kongre Sarayı'nda düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devretmişti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 02:54
  1. İİT
  2. Kral Selman
  3. Mekke

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