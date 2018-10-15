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Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra akıbeti belli olmayan Cemal Kaşıkçı olayının aydınlanması için 'iç soruşturma' talimatı verdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:27
Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı

2 Ekim Salı günü evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden Washington Post yazarıCemal Kaşıkçı'dan o saatten beri haber alınamıyor. Suudi gazetecinin akıbetiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı olayıyla ilgili yeni bir hamle geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz, gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili 'iç soruşturma' talimatı verdi.

İran'dan Kaşıkçı açıklaması: Yorum yapmayacağız

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği sorusu üzerine, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.

Fas'tan bağımsız soruşturma çağrısı

Ayrıca, Fas Ulusal Basın Sendikası, Suudi Konsolosluğu'na girdikten sonra akıbeti belli olmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'Bağımsız soruşturma' açılması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için kurduğu, "ortak çalışma grubu"nun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Avrupa'dan ortak 'Kaşıkçı' açıklaması

Almanya, Fransa ve İngiltere, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğu'na girdikten sonra akıbeti belli olmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için dün ortak bir açıklama yapmıştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın çabalarının desteklendiği ortak açıklamada, Suudi Arabistan'dan detaylı yanıtlar beklenildiği ifade edildi. Açıklamada, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gerçeğin ortaya çıkması için güvenilir bir soruşturmaya ihtiyaç vardır" denildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:27
  1. Suudi Konsolosluğu
  2. Suudi Arabistan
  3. Türkiye
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
  6. Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz

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