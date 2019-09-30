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Kritik bilgilere sahipti! Kral Selman'ın korumasının öldürülmesiyle ilgili şaşırtan şüphe

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ölüm sebebi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Cinayetin ardında yatan sebebin Suudi Arabistan'ın politikaları ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:42

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ölüm sebebi soru işaretleri oluşturdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü. Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cenazesi dün Kâbe'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesi ve yakın çevresi katıldı. Törende, Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cansız bedeninin koyu renkli tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.

Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım cinayeti için soruşturma başlatıldı.

Ölümü şüpheli

Suudi Arabistan'da silahla öldürme ve nefret suçlarının neredeyse hiç yaşanmadığı ve yaşanması durumunda cezanın idam olduğu biliniyor. Bu sebeple Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.

Kritik bilgileri biliyordu

İngiliz yayın kuruluşu The Times'ın haberine göre Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesinin ardından yatan sebep, Suudi Arabistan'ın politikaları ile bağlantılı olabilir. Bir başka iddiaya göre ise Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında oldukça gizli olduğu söylenen bazı bilgilere sahipti.

Suudi Arabistan'da oldukça tanınan bir isim olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım için çok sayıda kişi sosyal medyada taziyelerin bildirdiği paylaşımlarda bulundu.

"Arkadaşıyla tartıştı" iddiası

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  1. Kralı Selman bin Abdulaziz
  2. Abdulaziz bin Beddah el-Fağım
  3. koruma

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