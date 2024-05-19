Kral Selman, yüksek ateş nedeniyle tedavi altında! İlan edildi... Doktor iddialara yanıt verdi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un sağlık durumuna ilişkin çok hasta iddiaları gündemde! Kral Selman bin Abdulaziz El Suud “Yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri nedeniyle Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı.
Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi.
DOKTORU YANIT VERDİ!
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.
Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.