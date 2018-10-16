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Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal Kaşıkçı' zirvesi!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

16 Ekim 2018 Salı 14:09
Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal Kaşıkçı' zirvesi!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla alakalı görüşmeler yapmak üzere ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyye kanalında yer alan habere göre, Kral Selman başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaşıkçı olayına değinilmedi iddiası

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman ile Pompeo'nun ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü aktarılırken, Kaşıkçı olayına değinilmedi.

Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere bugün Riyad'a gelmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanan Pompeo, Cubeyr ile görüşmüştü.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim'de Türkiye'ye geçeceği duyurulmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:09
  1. İstanbul
  2. Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud
  3. Mike Pompeo
  4. Suudi Arabistan
  5. ABD
  6. Cemal Kaşıkçı

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