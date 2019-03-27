0553 313 94 23

Kral Selman Ürdün Başbakanıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz'ı Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti

27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
Kral Selman Ürdün Başbakanıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve bu iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat, İstihbarat Müdürü Adnan el-Cundi ve Ürdün Kralı 2.Abdullah'ın Ekonomi Danışmanı Muhammed el-Asas da hazır bulundu.

Al Arabiya televizyonunun 3 Mart'taki haberine göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan geçen yılki Mekke zirvesinde verilen taahhütler kapsamında Ürdün Merkez Bankası'na 334 milyon dolar yatırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün katılımıyla Haziran 2018'de Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede, "Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması" kararı alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:18
  1. Ömer er-Rezzaz
  2. Suudi Arabistan
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çavuşlu’daki çöp tesis için son noktayı koydu
    1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    2. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    3. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    4. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    5. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    6. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    7. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    8. Meral Akşener Sakarya’da
    9. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    10. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    11. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    12. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    13. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    14. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    15. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    16. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    17. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    18. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    19. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    20. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    21. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    22. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    23. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    24. Göztepeli futbolcular depremzede..
    25. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    26. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    27. New York borsası yükselişle açıldı
    28. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    29. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    30. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek