Kral Selman Ürdün Başbakanıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve bu iş birliğini çeşitli alanlarda güçlendirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat, İstihbarat Müdürü Adnan el-Cundi ve Ürdün Kralı 2.Abdullah'ın Ekonomi Danışmanı Muhammed el-Asas da hazır bulundu.

Al Arabiya televizyonunun 3 Mart'taki haberine göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan geçen yılki Mekke zirvesinde verilen taahhütler kapsamında Ürdün Merkez Bankası'na 334 milyon dolar yatırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün katılımıyla Haziran 2018'de Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede, "Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması" kararı alınmıştı.