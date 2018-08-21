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Kral Selman: Tüm dünya şahit

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hac ibadetlerini yerine getiren hacılar için hiçbir hizmetten kaçınmadıklarını söyleyerek,“Hacılar ve tüm dünya Beytullah’ın ziyaretçilerine sunduğumuz hizmetlere tanık oluyor. " diye konuştu.

21 Ağustos 2018 Salı 22:59
Kral Selman: Tüm dünya şahit

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bugün Mina’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da katılımıyla hac ibadetini yerine getiren baş müftü, alimler, bakanlar ve askeri liderleri kabul etti.

Kral Selman, söz konusu resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Hacılar ve tüm dünya Beytullah’ın ziyaretçilerine sunduğumuz hizmetlere tanık oluyor. Bu sizin göreviniz ve sizin için bir onur. Askeri birliklerin personeli tarafından büyük fedakarlıklar yapılmakta. Askerlerin ve güvenlik mensuplarının, vatanı ve mukaddesatlarını korumak in sarf ettiği çabalardan ötürü gurur ve onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:59
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