Kral Selman, Sisi ile görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman, karşı tarafın talebi üzerine Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarının konuşulduğu görüşmede, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunlara yönelik ortak çabalar ele alındı.