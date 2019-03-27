Kral Selman Riyad'da General Hafter'i kabul etti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin komutanı General Halife Hafter'i Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti27 Mart 2019 Çarşamba 15:06
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin komutanı General Halife Hafter ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Hafter'i başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.
Hafter'i ilk kez Riyad'da kabul eden Kral Selman, Libya'nın güvenlik ve istikrarının yanında olduklarını ifade etti.
Görüşmede Libya'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Hafter'in Riyad'a ne zaman ulaştığı, ziyaretin süresi ve sebebine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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