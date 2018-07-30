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Kral Selman oğlunu uyardı! ''Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol''

İsrail ve ABD yanlısı Veliaht Prens Selman, Filistin konusunda yürüttüğü politika yüzünden babası Kral Selman tarafından frenlemek amacıyla ''Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol'' şeklinde uyarı aldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
Kral Selman oğlunu uyardı! ''Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol''

Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, bugünkü köşesinde "Arap NATO'su" başlıklı bri yazı kaleme aldı.

Trump'ın Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in içerisinde bulunduğu bir Arap NATO'su kurmaya çalıştığını hatırlayan Yaşa, bu oluşumun ABD için daha fazla silah satışı anlamına geldiğini söyledi. Projenin "İsrail ve bölge ülkeleri arasında “Yüzyılın Anlaşması” adıyla oluşturulmaya çalışılan ittifakın askeri ayağını teşkil edeceğini" söyleyen Yaşa, şunları yazdı:

BAŞARIYA ULAŞMASI ÇOK ZOR

"Yüzyılın Anlaşması projesinin bizzat kendisinin başarıyla uygulanabileceği şüpheli. Çünkü Gazze Şeridi direnmeye devam ediyor. Katar ve Kuveyt gibi ülkeler projeye destek vermeye ikna edilebilmiş değil. Türkiye'nin öncülük ettiği ciddi bir direnç var."

MUHAMMED BİN SELMAN ve KUSHNER'İN ARASI İYİ DEĞİL

"Daha da ötesi, projenin mimarlarından Trump'ın Yahudi damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın arasının son günlerde pek de iyi olmadığı iddia ediliyor. Kushner, Muhammed Bin Selman'ı bugünkü konumuna kendilerinin getirdiğini ve dolayısıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden istedikleri her tavizi koparabilecekleri düşüncesinde. Trump'ın damadının Yüzyılın Anlaşması'nda bazı noktalara itiraz eden Riyad'a bu nedenle öfkeli olduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor."

KRAL SELMAN OĞLU'NU UYARDI

"Buna karşılık, Suudi Arabistan Kralı'nın Veliaht Prens'i uyardığı ve “Onlar bize muhtaç ve bizim görüşümüzü almak zorundalar” dediği belirtiliyor."

"MUHAMMED BİN SELMAN, KOLTUĞA ERKEN OTURAMAYABİLİR"

"Arap sokağında, Kral Selman'ın oğluna “Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol” dediği ve frene bastığı, hatta her şey hazır olmasına rağmen tahtın genç prense devrinin ertelendiği konuşuluyor. Şayet bu iddialar doğruysa, Suudi Arabistan Kushner'in peşine takılmanın kendisine vereceği zararların farkına varmış demektir."

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
  1. Kral Selman
  2. Veliaht Prens Selman
  3. Suudi Arabistan
  4. İsrail
  5. Arap NATO

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