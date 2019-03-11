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Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile başkent Riyad'da bir araya geldi

11 Mart 2019 Pazartesi 15:27
Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile bölgesel konuları görüştü.

Lübnan Başbakanı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Hariri'nin, Yemame Sarayı'nda Kral Selman ile bir araya geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Assaf ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar bin Süleyman el-Alavla'nın da görüşmede hazır bulunduğuna işaret edilen açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Lübnan başta olmak üzere bölgeye ilişkin gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Lübnan Başbakanı Hariri, birkaç gün önce aile ziyareti için Suudi Arabistan'a gitmişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:27
  1. Lübnan
  2. Saad Hariri
  3. Suudi Arabistan

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