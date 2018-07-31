Kral Selman kritik kararını verdi!

yeniakit.com.tr

Suudi Arabistan kamuoyunun günlerdir en büyük tartışma konusu haline gelen Kral Selman Bin Abdülaziz bin Âl-i Suud'un tatilini nerede geçireceği belli oldu. Buna göre Kral Selman, tatilini ülkenin 2030 projeleri için kritik önem taşıyan Neom bölgesinde geçirecek. Kral Selman'ın tatilini daha önce Tanca'da geçirmeyi planladığı iddia edilmişti.

FAS'IN TANCA ŞEHRİNE GİTMEYİ PLANLAMIŞTI

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud yaz tatilini geçireceği yer olan Tanca hakkında kararsız kaldığını yazdı. İspanyol gazetesine göre, "Tanca şehri Kral Salman'ın uzun zamandır beklenen ziyareti için hazırlıklarını yapıyor lakin Suudi Kralın bir ay sürmesi öngörülen tatilini iptal edebileceği değerlendiriliyor." şeklinde yazdı.

Filistin yangın yeriyken Suudi Kral Selman'ın derdi bakın ne!