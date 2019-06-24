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Kral Selman ile Pompeo görüştü

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
Kral Selman ile Pompeo görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası düzeydeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ele alındı.

Pompeo'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Daha önceki açıklamasında Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçeceğini belirten Pompeo, ziyaretlerinde "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturma konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Pompeo, "Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa'da da (İran'a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ardından Hindistan'a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
  1. Cidde
  2. Kral Selman
  3. pompeo

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