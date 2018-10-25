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Kral Selman ile Kaşıkçı'nın görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

Kral Selman, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı kabul etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:16
Kral Selman ile Kaşıkçı'nın görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürerken Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, önceki gün Kraliyet Sarayı'nda Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'yı ağırladı. Riyad'da gerçekleşen buluşmaya Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani de katıldı.

"Kıyafeti kırışıktı, zorla getirildi" iddiası

Takvim gazetesinde yer alan habere göre görüşme boyunca Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani elini silahından ayırmadı. Bostani'nin aldığı bu önlem birçok fotoğrafa da yansıdı. Bununla birlikte Kraliyet Sarayı'nda ağırlanan Salah'ın her hareketi de Bostani tarafından takibe aldı. Fotoğraflara ilişkin benzer yorumlar dünya basınında da yer buldu. Hatta Amerika'da ekonomi eğitimi alan Salah Kaşıkçı'nın kıyafetinin kırışıklığı "Zorla getirildi" yorumlarına yol açtı.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:16
  1. Kral Selman

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